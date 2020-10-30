林青霞下月生日出新書 細訴與張叔平施南生李菁緣分 (18:16)

林青霞在書中分享了她和好友張叔平、施南生的友情，又回憶跟「娃娃影后」李菁的緣分。（資料圖片 / 明報製圖）

林青霞將於下月3號66歲生日當天推出新書《鏡前鏡後》，她在書中分享與好友張叔平、施南生的友情，還有跟「娃娃影后」李菁的緣分。林青霞與施南生是閨密，她與邢李㷧結婚時，施南生與徐克是證婚人，施南生當日如母親一樣坐在牀邊，叮囑林青霞要為丈夫學好英文，也要為將來的孩子學好電腦。施南生視林青霞的女兒如己出，兩個女視對方為第2個母親，關係密切。

張叔平是林青霞最親近的男性朋友。林青霞結婚時的新屋，還有60歲時丈夫送她的物業，屋內的裝修設計都出自張叔平手筆。林青霞自爆有年來港拍戲，張叔平到公寓找她，她將3張無聊時的自拍照拿給張叔平看，張叔平看完後露出驚恐眼神，急說要離開。30年後的某一天，林青霞追問張叔平當時為何要走，是否怕她要色誘他，張叔平說忘記了。原來，林青霞當年給張叔平看的照片是從頭到腳全裸的。

林青霞回憶18歲時第一次遇見李菁時，李菁是當紅影星，她完全不敢看她。李菁晚年陷財政困境，2018年2月更在家中暴斃，林青霞曾在李菁逝世前個多星期跟她見面，希望能助她解決財政問題。她說李菁當日的左手手臂有水腫情况，是因為乳癌手術割走乳房及淋巴所致，拿着拐杖走路時，身體像豆腐一樣要散開似的。李菁說她的錢不是買股票輸掉，而是慢慢花光的。林青霞將預先準備好的紅包交給李菁，執意要她收下，又打算再找方法讓李菁有尊嚴地接受幫助，可惜10天後就傳來李菁猝死的消息。

（即時娛樂）