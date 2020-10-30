【虎媽VS佛系媽媽】林珊珊曾跟蹤細女約會 楊千嬅被兒子另類監控 (17:21)

楊千嬅主持的最新一集網上節目《千言．萬煮》，請來林珊珊擔任嘉賓，以人母身分大談虎媽和佛系媽媽。

楊千嬅覺得林珊珊很了解與人溝通，跟女兒相處如朋友一樣，是件好不容易的事，因為不同成長階段，有不同的處理方法，由小時候到青春期，再到成年期是有個調節過程。林珊珊認為每日也在學習中，日日問自己怎樣會做得好些，回家與女兒如何分享事情，覺得楊千嬅既非虎媽，亦非佛系媽媽，因為性格口硬心軟，「有時忘記媽咪身分比較好，如果常常以媽咪自居，便有很多規條出來，所以會視女兒是朋友」。

林珊珊分享與女兒之間的相處，大爆細女野人十多歲拍拖，她偷偷跟著對方去約會，目睹女兒被男友親熱搭肩，當時心想不可以這樣，回家後便與女兒分享她的意見。另一次野人與男友在社交平台上分享性感親熱照，初時看見也感驚訝，不過後來覺得又幾吸睛，如果自己年輕又有好身材，相信也會這樣影相。林珊珊希望與女兒同步成長，直到自己老去，認為這是人生美麗的事。

楊千嬅亦分享跟兒子Torres之間的趣事，笑Torres用另類方法去監控她，用傭人姐姐的手機開家庭群組，並邀請部份家庭成員加入，希望從而得知有關媽媽的事。對於兒子成才問題，楊千嬅亦希望Torres成績考第一，不過即使考包尾也不會過份怪責，因為她當年讀書成績也試過失敗，最重要是知道自己為何包尾。

（即時娛樂）