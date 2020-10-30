【錢國偉離世】黎芷珊跟Wilson相交逾30年：佢覺得自己撐到 (22:32)

【今晚直擊】黎芷珊今晚參與《流行經典50年》錄影，是她與無綫轉兼職合約後第一個演出的節目。問到好友錢國偉（Wilson）的喪禮安排，黎芷珊透露稍後會出訃聞，並公布治喪名單和舉殯日期。

黎芷珊坦言做兒童節目時已認識當時做PA的Wilson，大家相交30多年，不單是同事關係，私底下更是無所不談的朋友，「睇住他病情變化，由發現有腫瘤到醫治，腫瘤細了狀態不錯，但疫情關係不能夠去日本繼續醫治，好無助，病情因而急轉直下，進出醫院做了幾次手術，令到他好瘦，瘦到認不到他，好心痛」。

黎芷珊眼泛淚光兼硬咽說：「最心痛Wilson彌留前在醫院最後數天，仍然很堅強，覺得自己可以撐到。每天有不同朋友來醫院探他，林曉峰和曾志偉透過視像打氣，他當時已經不能說話，但做出ok手勢，說給大家知『我ok，撐到』。直至最後他沒有意識都不放棄，不敢瞓，怕一瞓就走了，我真的很不捨得他。」

至於Wilson遺孀陳宛蔚經濟上有否問題？她說：「遲些再說，Wilson是家中的經濟支柱，太太一向沒有工作，有一定需要，我們一班兄弟姊妹會幫手。」

（即時娛樂）