留英一年體重急增逾11磅 黃淑蔓自爆與土耳其籍男友閃分 (15:14)

黃淑蔓早前接受商台《1圈圈 星光背後》訪問。正在英國讀大學二年級的她表示5歲時已立志成為歌手，14歲因緣際會下灌錄電影主題曲《差一點我們會飛》，最後獲賞識簽約寰亞。雖然簽約唱片公司，她沒想過要放棄學業，去年同時兼顧DSE及推出首張專輯《17+》，過程辛苦。她說︰「最初有糾結，是否該早些投入唱歌這個夢想，但我認為完成大學會令父母安心，沒計劃放棄讀書。去年同時兼顧DSE及出碟是很辛苦，放學後又要錄歌、做宣傳，全年也沒放假休息，但我很開心，犧牲休息在唱歌上很值得。」

去年DSE放榜成績理想，黃淑蔓暫別樂壇到英國升大學，完成人生另一個心願。她說︰「跟經理人說要到英國時，他們都會問：『吓？你認真的？』他們告訴我有些前輩暫別回來後失去從前位置的故事。我承認我衝動，決定了沒想太多就會盡全力去做，但我相信歌迷不會走！他們很惜我，即使我身在英國，也不時短訊問候我，問我何時出新歌等，所以我一放假就會回來。」

在英國獨自生活，黃淑蔓最捨不得家人，同時慶幸沒拍拖，少了感情上的顧慮。她說︰「我感情上很早熟，上中學後有很多次所謂的Puppy Love，但14歲那段感情入行後就分手了。現在我想認識年紀大我很多，或思想比我成熟的人。我們這一行身不由己，如果還要兼顧對方的感受，夠不夠時間陪他？我會很辛苦！」黃淑蔓透露她在英國有位土耳其籍追求者︰「我們文化差異太大，很快就結束了﹗我還是較喜歡亞洲人。」因為英國的飲食文化，黃淑蔓自言胖了不少︰「最初到英國時，我每天吃漢堡包，試過一天喝3罐汽水。這次回來是胖了足足超過5公斤（超過11磅），經理人很驚訝！他們沒迫我減肥，但我下次回來時會變回瘦的。」

（即時娛樂）