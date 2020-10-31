經歷喪弟之痛 黎美言考慮放棄生育 籲假朋友勿續留身邊 (17:14)

黎美言（Winkie）胞弟黎嘉駿月中時墮樓身亡，終年28歲。Winkie痛失一同長大的弟弟，心痛至極，令身邊的朋友及粉絲非常擔心﹗Winkie今日在社交平台撰長文報平安，強調她會重新振作。不過，她看見父母失去兒子後非常傷心，也令她失去了當母親的信心，正考慮放棄生兒育女。Winkie又表示弟弟離世，令她看清楚哪些人是為了利益才在其身邊出現。

Winkie說︰「養兒一百歲長憂九十九。做父母的，無論孩子幾多歲，都總會當他們是孩子一樣，事事呵護備至，安排照顧有加的。媽咪細個成日同我講︰『你依家未做人媽咪，你唔會明白。』我記得我細個填我的志願是做一個好媽媽，當年19歲我差些有機會結婚而放棄入行做娛樂圈，還想生很多很多小朋友，因為我真的很喜歡小朋友及很享受家庭生活。」

「但今次這件事徹底改變了我。我看見父母很傷心，我怕自己承受不了，我不想再經歷。我亦沒有信心做父母，我慎重考慮我不確定？太難了﹗這種切膚之痛，大概發生在當事人身上先會深深感受到。家人的離別是人生一大課題，也是每人必經的階段，但願大家都有份同理心，那怕這個人你不熟悉或者你很討厭。你也不想看見他不好，你也會為他傷心難過，這份叫做同理心及本身你有善良的心。」

「今次發生這件事，我很感謝有很多圈內圈外人很擔心我，包括我公司的人、所有學生們私下發訊息給我。首先我真的會堅強活下去！因為我要照顧好父母，我是長女，我有責任。我還要延續弟弟的精神，他反而令我更堅強、更有動力！但我更加看見，有些人只會因為金錢利益或者物質才會在你身邊出現，我不會失望，因為地球之大，總有這些人，但願這些人自動退出我的Facebook。朋友，我一向貴精不貴多。做娛樂圈我也是這樣，很揀擇的。冇良心的、虛假的我通通不要，亦不覺得可惜。我根本不在乎一個數字遊戲及表面的冠冕堂皇，我不需要一個數字建立我自己內在的自信。這麼辛苦來到這個世界，一定要好好感受生活，活出基督的模樣。」

「喜歡物質的人，自己也麻木了，大家沒有意思再交談，離開我的社交圈子吧﹗心裏有數﹗不要浪費彼此時間，但我也會祝福你有一天放得下。放到金錢利益很大的朋友，善意提醒，萬般帶不走，良心和做人有同理心先至最重要，這個是我爸媽教會我和弟弟做人的事。領略人生的真正意義，兩袖清風 又有何掛心。感謝愛我的足夠了。弟弟我愛你！爸媽我愛你！錫我的所有人，我愛你！」

（即時娛樂）