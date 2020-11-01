【形象崩壞】伊藤健太郎恐復出無望 (00:42)

日劇《東京愛的故事2020》男星伊藤健太郎早前在東京澀谷發生交通意外，座駕掉頭撞傷電單車上一對男女後，涉嫌肇事逃逸被捕，經過檢方調查，前晚獲准保釋，離開警署前兩度向在場記者鞠躬致歉，隨即登上事務所的保母車，返回位於東京六本木山、月租約100萬日圓（約7.4萬港元）的豪宅自肅。

據日本傳媒報道，在車禍中受輕傷的電單車男司機是前日本女團SDN48成員尻無濱冴美的胞弟。伊藤健太郎撞傷他人且肇事逃逸，形象崩壞，有業內人士估計，就算他能僥倖逃過牢獄之災，日後亦難以復出拍劇，原因是「近年觀眾對於藝人的品格要求提高了，加上跟伊藤同輩的男演員競爭激烈，恐怕他再難以立足了」。不過，亦有電影業人士持相反意見：「過一兩年後，待人們記憶漸淡，他便可以復工吧。」

事實上，伊藤健太郎主演新片《炸豬排DJ揚太郎》都算禍不單行，繼戲中演員伊勢谷友介9月藏毒被捕後，就在電影開畫前夕，輪到伊藤撞車受查，難怪另一主角北村匠海前日出席電影宣傳活動時，眼泛淚光地說：「這次站在舞台上，令我感到不安，而且有點害怕。」

至於伊藤健太郎主演另一新片、《失樂園》女星黑木瞳執導的《穿著12件單衣的惡魔》，亦將如期在本月6日上映，不過，原定開畫翌日舉行兩場戲院宣傳活動，則仍在研究會否取消，稍後再決定。

（即時娛樂）