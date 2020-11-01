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「金牌監製」錢國偉病逝 喪禮12‧8大圍寶福紀念館舉行 (14:41)
文章日期：2020年11月01日
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錢國偉的喪禮將於12月8日在沙田大圍寶福紀念館舉行，翌日出殯。（大會提供 / 資料圖片 / 明報製圖）
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「金牌監製」錢國偉（Wilson）10月27日因胰臟癌離世，Wilson的喪禮將於12月8日（星期二）在沙田大圍寶福紀念館舉行，翌日出殯，靈柩移奉大圍富山火葬場火化。
（即時娛樂）
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