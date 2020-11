52歲林文龍愈來愈有型,雖然與太太郭可盈結婚多年且育有一女,仍無阻他成為不少女粉絲心目中的男神。原來,林文龍除了吸引到成年粉絲外,就連小妹妹也被他迷住。郭可盈胞弟郭可頌在社交平台上載林文龍與他一對孖女Kaylor和Lyvia的合照,林文龍攬住細孖Lyvia,與Lyvia一齊望住大孖Kaylor向他們展示的畫簿。

郭可頌說︰「I can only say 龍爺 is popular among all age group.(我只能說龍爺很受所有年齡階層歡迎。)😎 #好受歡迎 #好爸爸 #好老公 #好老闆 #好演員 Thanks for your patience to my kids.(感謝你對我的小孩有耐性。)👧🏻👧🏻」郭可盈笑言︰「龍爺與孖寶天生有著互相溶(融)化的化學作用!💕💕💕👍🏻」

