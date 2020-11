【派對3合1】何雁詩化身恐龍狂跳舞︰我覺得自己好索 (16:57)

何雁詩(Stephanie)明天(11月2日)28歲生日,她趁昨天萬聖節前夜和陳瀅、吳嘉熙(Cheronna)、蔡思貝、賴慰玲及陳嘉寳舉行萬聖節派對、生日派對及婚前派對。將於今個星期六成為人妻的她更穿上恐龍衫,豁出去狂跳舞,非常搞笑!

何雁詩、陳瀅、陳嘉寳先後在社交平台分享照片。何雁詩說︰「Happy Halloween﹗今年halloween好幸福,慶祝halloween x birthday party x bridal shower﹗今日同整個姊妹團慶祝左(咗)我最後一個單身的生日!係最後一年唔好切到底啦!今晚更加計劃好當日點樣玩新郎。等我黎(嚟)緊兩日可以開開心心慶祝生日。好感謝身邊一直替我打算的好姐妹們~你們寵我像個寶。穿上我夢寐以求的萬聖節outfit,連未來老公都話想朝朝起身都係見到我咁嘅樣,我都覺得自己今日好索。」

陳嘉寳、陳瀅均取笑何雁詩是個「癲佬」。陳嘉寳說︰「這是一個一隻獅子、一隻公雞、一隻貓、一頭狼和一個放大版CoCo,幫一隻待嫁恐龍慶祝她最後一個單身生日的故事。Happy happy last single bday our lovely Dino﹗Never stop singing, never stop dreaming, never stop believing ﹗」陳瀅說︰「happy halloween yesterday and HAPPY BIRTHDAY TODAY @honganc be that happy dino forever﹗」

