秦煌心臟不適入院 蔡思貝好擔心 張振朗︰希望他無事 (18:31)

【今日直擊】張振朗、蔡思貝今日出席新劇《踩過界II》宣傳活動。提到有份演出的秦煌中午時在電視城門外身體不適送院，當時他表示其心臟位置覺得痛，在劇中飾演秦煌女兒的蔡思貝非常擔心。她說︰「我們在劇中飾演父女，戲外也建立了深厚感情，會互通短訊關心。我從監製口中知道他出事，非常擔心，因為其角色在劇中情節都是有點危險，我有一刻難分真假，不知道是正在講劇情還是現實有事。我完成工作後會慰問他。」

張振朗說︰「聽聞他已安全，希望他無事！前輩好好，就算行動不便也撐拐杖回來做宣傳，很值得我們學習。最近跟羅蘭一同拍戲，都會讓她先拍完放工，寧願自己捱夜，是一種尊重。」

《使徒行者3》和《踩過界II》兩套台慶劇，張振朗、蔡思貝都有份演出，蔡思貝不怕「自己打自己」，她說︰「以前若兩部作品同時出街，會覺得不着數，擔心觀眾混淆，但這兩套劇分別大，可以讓大家看到我們不同的表現。」

張振朗試過幾部劇被連續抽起，現在就兩部劇同期推出，他笑言︰「希望能洗去『地獄黑仔王』之名！聽聞《堅離地愛堅離地》明年播出，很開心！這套劇是我第一次擔正，還唱了主題曲。不過，一日未播，仍有變數。」蔡思貝聞言為好友集氣，說聽張振朗唱歌會令耳朵懷孕，張振朗卻說︰「最怕大家聽完，耳朵會流產。」

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（即時娛樂）