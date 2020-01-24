杜汶澤爆同行朋友被禁捧Talk Show場 門票遭炒賣 勸喻勿買黃牛飛 (22:03)

杜汶澤的Talk Show《Stand Up Hong Kong香港企硬》將於11月5日至16日假九展舉行，除忙於準備開騷，還送門票邀請朋友入場，不過，向來不避談政治的阿澤卻在社交平台透露，很多朋友婉拒了他的好意。阿澤說：「好多同行同我講，話電影公司或者經理人唔俾佢哋嚟睇我個show，同我講唔好意思。我想一次過覆...... 我請得你哋嚟，都係因為愛錫你哋，唔會想你哋有事，更加唔會為咗咁而嬲，因為我係長期受極權欺壓中生存嘅人，呢啲係小事。I'm well-trained, no worries. 你哋一定要好好工作，個心入面有我呢個朋友就可以！唔使講，唔方便，唔出現，唔好放喺心。一切在心中，做人最緊要輕輕鬆鬆！咁啲飛，我攞去炒黃牛，聽講有人賣緊$2000，咁我就想窮都難啦」

言猶在耳，阿澤的Talk Show門票已被炒至$5000，故他叫大家勿購買黃牛飛。他說：「之前響（喺）大埔街市有人同我講，佢真係用$2000買咗黃牛睇我，俾我鬧，點知啱啱同事話我知，原來啲飛已經炒到$5000！你哋千祈唔好買呀！都話搞緊75%賣飛咯！忍多一兩日呀！好快有消息！」

至於田蕊妮就隔空為老公阿澤打氣，她說「進入最後階段的綵排，真的想跟杜先生和所有幕後工作人員講聲『加油』」，不少網民也留言叫阿澤加油。

（即時娛樂）