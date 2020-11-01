【好有緣】同日牛一同年生B 周勵淇楊茜堯拖兒帶女聚會 (23:35)

周勵淇（Niki）和楊茜堯（前名楊怡）因劇集《再創世紀》結緣，兩人不但同年同月同日生，今年亦巧合地先後生B，可是兩位靚媽因為疫情而久未見面，今日她們終於聚頭了。周勵淇與楊茜堯各自在社交平台分享合照，兩人抱着BB露出幸福笑容，但照片只見到周勵淇囝囝Morris及楊茜堯囡囡小珍珠的頭部，明顯是周勵淇想繼續保持神秘免囝囝樣子曝光。

周勵淇留言：「終於終於終於 我哋終於見面了～從懷孕到現在整整一年多，因為疫情關係一直都沒有見面，從少女到少婦現在成為媽媽，緣分這種東西真的很奇妙，我們是同年同月同日生的，也是同年懷孕同年生BB，這種機會率大概是千分之一吧，唔知我哋前世係咩關係呢，珍惜這種緣份！很高興今日小珍珠來看弟弟Morris，希望好快可以一齊去街街。 #小珍珠終於可以同Morris見面了 #小珍珠第一位男性朋友 #Morris第一位女性朋友 #緣份」楊茜堯回覆周勵淇：「今日真係好開心吖，珍珠雖然係咁喊，但其實佢係好鐘（鍾）意弟弟Morris的。」

之後，楊茜堯在自己的社交帳號留言，「回想上一次見面，已經好像是很遙遠的事，原本一年多前定下的約會，但因為疫情關係，等了又等，等到今天才能見面。以後不再是只有我和你見面，而係可以拖兒帶女一起見面啦，緣份真奇妙。 #同年同月同日 #好開心我們可以同時期經歷這奇妙的旅程 #説不完的話題 #sisterhood #morris #hera #青梅竹馬」。

（即時娛樂）