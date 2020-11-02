【因疫情延拍】麥浚龍謝安琪《合唱歌》MV 10分鐘一鏡到底 (12:58)

由麥浚龍（Juno）主理的《the album》企劃已來到尾聲，《the album》透過歌曲及文案說故事外，同時亦以MV交代劇情發展。早前Juno及謝安琪（Kay）的《合唱歌》，因為疫情關係，MV遲遲未能拍攝，不過今晚（2日）8時，一個長達10分鐘、一鏡到底的MV終於面世，而音樂實驗短篇《盡處》，亦於今個星期推出。

因為疫情關係，《合唱歌》MV一直未能開拍，最大原因是今次是繼《羅生門》後，Juno和Kay再次以一鏡到底拍攝。由於連同歌曲前後交代劇情的畫面，整支MV長達10分鐘，Juno與製作團隊在製作上花了不少心思。Juno說：「由於拍攝前需要度位、機器安排、演員走位等準備，再加上後期製作，《合唱歌》只能延至現在才能推出。」

相比起《羅生門》，今次《合唱歌》MV場面調度比過去複雜得多：Juno與Kay所飾演的董折及浦銘心，於同一空間的互動，又看似是平行時空，各不相干。Juno表示想在MV中，呈現董浦二人狀態。

雖然《合唱歌》MV長達10分鐘，但在正式拍攝時，只用了3 Take便完成，Juno解釋是因為他希望MV能呈現兩人之間的陌生感。談及拍攝一個長達10分鐘的一鏡到底畫面，Juno認為最大難度除了前期設計度位之外，另外就是負責掌鏡的攝影師，他說：「因為他要背負幾十磅的Steadicam遊走一個空間，在差不多完成時，才出現問題，大家也只能『哎呀』一聲重頭再來，不過長鏡頭有這種心跳冒汗緊張位，但同時亦是大家的振奮位。」

承接9月Juno的《我在切爾諾貝爾等你》故事發展，《the album》企劃原定是Kay的《三生一吻》9月底接棒，奈何疫情影響，Kay由年初起只能斷續進入錄音室外，演繹效果亦一直未如理想，《三生一吻》再度押後，變成壓軸歌曲配合唱片推出。Juno說：「《三生一吻》相信是在過去3年合輯內，花了最長時間錄製的歌曲，前後用上9個月時間。最終未能如期推出，都覺得有點可惜，但上月終於完成，12月推出時大家要多留意。」

（即時娛樂）