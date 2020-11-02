【曾有靈異經歷】廖子妤被道具假人嚇親 恨做鬼片女主角 (14:55)

廖子妤（Fish）早前為一班電影工作幕後創立的網上頻道，拍攝靈異題材短片，講述她飾演一位電影美術助理，到道具倉找電影用的道具時，發生的連串怪事，最後她因怪事落荒而逃，而遇到另外一個意外。

Fish表示並非首次拍攝靈異題材的作品，她說︰「雖然不是第一次拍這類題材，但自己經驗不多，第一次是拍《恐怖在線》，但當時沒有鬼，不是太恐怖，只是說我自殺，所以算是第一次參演與被嚇題材的角色。」

不過她笑言這次拍攝過程非常驚嚇，自己看到拍攝現場道具佈置都嚇破膽，她笑說︰「個道具倉入面，都有好恐怖的人體道具，仲有一些燒焦『屍體』或者假人，都幾恐怖，有一場戲是假人突然甩了繩，貼落我身，我覺得幾驚，因為道具做得好真，是一個風乾了的骷髏骨頭，而且環境又黑，自己都好驚。」

現實中，Fish坦言相信靈異事件的存在，亦曾遇過靈異經歷，在半夢半醒間看到「有嘢」，她說︰「現實中自己都驚這些，亦都相信存在，但我覺得在這方面不是非常敏感體質，我只對食物或者皮膚容易敏感，但靈異敏感體質就不算。」

她希望可以拍靈異題材的電影挑戰自己，她表示︰「希望會有靈異電影找我演出，做鬼或者做被嚇的，總之是鬼片女主角。」

（即時娛樂）