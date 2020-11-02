【被侍應窒遲到】翁嘉穗：前線工作人員服務態度取決一切 (16:32)

慧妍雅集會長兼前港姐冠軍翁嘉穗，日前在社交網不吐不快，她表示數天前去一個商場吃火鍋，由於當天她有很多活動，所以會遲少許才到，湊巧她的兩位女友人也遲到，結果她反而是最早到的一位。她憶述當天大約遲了10分鐘，她表示除了遲到外，因為找不到該食店，在商場行了一段時間才找到。

翁嘉穗寫道：「當我到達的時候，我報上訂位朋友的姓名，心想終於可以坐下，滿心歡喜！那女的服務員說：『吓，七點啦喎！』當時我立即呆在當下，因為不知道她想說什麼！之後她用殺手般的眼神凌厲的望了我一下，再叫男的帶我入店；經典時刻就在這一刻出現，那男的再説：『洪小姐，你遲到喎！...』他還想說些什麼...就在這一刻，被朋友認為脾氣好的我也忍不住，我說：『我不是洪小姐，我不知道她訂幾多點，我係想嚟食嘢！』」

翁嘉穗坦言原本非常期待這個火鍋晚餐，被這兩位「專業的服務員」拖垮，她揚言不會再光顧該食店，她說：「從這件事我看到，前線工作人員服務態度取決一切，我明白現今生活壓力很大，不過也不需要用這個態度去對待別人！

排解壓力其實有很多方法，但最差的做法是將壓力加諸別人！常存感恩的心，改變自己對事情的看法，心情都會好一點！外在環境我們冇辦法改變，改變自己想法才最重要！否則惡性循環，每天積累更多負能量，除了別人透不過氣，自己也辛苦，對嗎？」

（即時娛樂）