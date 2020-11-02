【智能愛(AI)人】李佳芯做「骨妹」遇鹹濕嫖客鄒凱光 (20:38)

李佳芯（Ali）和鄒凱光（灘叔）日前於旺角某酒店天台，拍攝無綫新劇《智能愛(AI)人》。劇中飾演機械人的李佳芯，今次化身成為「AI骨妹」，遇上客串演出「嫖客」的灘叔，他一度想「抽水」，最終被李佳芯痛打。

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李佳芯沒想過灘叔客串，原來二人在舊公司時曾一起主持世界盃節目，戲劇上卻是首次合作，笑言能奪取到對方在無綫的第一次，感到很榮幸。對於灘叔大讚她脫俗？她說：「受寵若驚，每逢有前輩欣賞都是很難得和值得開心的事。（今次造型密實得來帶點性感？）今次服飾很貼身，幸好每次開劇會自然瘦，故不用刻意喼弗，反而要吃多點補充營養。（對男士按摩尋歡有何看法？）覺得是各取所需，要尊重別人的職業。（放心男友去揼骨？）我去泰國都會去揼骨，很正常。只要你信他，他做什麼都會相信。」

談到主演的《愛美麗狂想曲》及此劇將安排在收費台播出，會否有點失望？李佳芯表示：「其實都是同一間公司，對我來說會較着重角色有無發揮、好不好玩，多於在哪裏播或受不受歡迎，因這些並非能控制，最重要享受過程。（變相無得在翡翠台跟大家見面？）台慶我都會出現的。」

（即時娛樂）