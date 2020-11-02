【做「影後」】何雁詩婚前最後一個生日 興奮曬浸浴照 (21:25)

何雁詩多謝準老公鄭俊弘及姊妹陳瀅送給她的禮物。（何雁詩Instagram圖片／明報製圖）

何雁詩（Stephanie）今日（11月2日）28歲生日，是她成為人妻前的最後一個生日。何雁詩在社交平台上載一張她穿上泳衣的背面浸浴照，大騷白滑靚背，實行趁生日做「影後」。

原來這次酒店Staycation是準老公鄭俊弘送給她的禮物，何雁詩亦有上載二人合照，並公開多謝對方的安排，亦同時多謝閨密陳瀅的超正禮物，形容自己是一個被很多人愛的幸運女孩。

何雁詩留言：「I'm 28!!I'm so happy hubby put together a happy night for me and @missjni gave me a super jaw dropping present!!! Today is my last birthday before becoming wifey so excited about what's ahead of us! @fredcheng83 I'm truly a lucky girl being loved by so many people❤️thanks guys!」

（即時娛樂）