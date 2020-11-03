北上6年變成刀槍不入 高鈞賢回港發展盼事業愛情兩得意 (21:21)

【專訪】36歲高鈞賢（Matthew）2005年當選首屆香港先生冠軍而入行，惟在無綫9年發展平平，更一度抑鬱成病。2014年，Matthew離巢北上，獲得不少演出機會，曾在內地劇《包青天》中飾演「展昭」，又在《彎彎的大灣》中飾演羅嘉良兒子，之後更憑《彎》劇奪得「年度劇集潛力男藝人獎」。

北漂6年，Matthew極速成長，由「一切等公司安排」學識凡事靠自己爭取，當中有過不少辛酸。「6年來，曾試鏡過百次，曾跟過千人爭一個角色。在內地工作，常聽見一句『計劃不如變化』，本已傾妥的工作經常會突然消失，有時又會由無到有，也試過劇組在拍攝途中突然因資金問題停拍，這些經歷令我變成刀槍不入。我已算幸運，大部分參演的劇集也能播出」。

北上發展得不錯，Matthew卻突然回流，跟邵氏簽約5年，與無綫以部頭形式再合作。「6年前離開，一直想在工作上做出成績，之前得獎算是達到目標。香港是我的家，家人年紀漸大，我也想多陪伴已經14歲大兼有視障的愛犬。樂小姐（樂易玲）之前找我上節目，她後來帶我去見珍姐（曾勵珍），促成今次合作，是緣分！6年前離開時，珍姐說我只欠一個機會，希望今次回來能把握好。（做主角？）當然希望去到一些位置，但我簽約5年，不會太心急」。

這次回歸香港，Matthew也希望能挽救與拍拖多年的圈外女友的感情。「我北上發展時，大家分隔兩地，很久才見面一次，在維繫感情上出了問題，大家正經歷困難的時間，所以希望今次回來所有事都順利，包括感情。我近年將大部分時間放在工作上，的確沒盡力維繫，希望可以穩固番一切。（視她為結婚對象？）絕對是！（以結婚挽留她？）會想，但現在工作先，所有事一起努力。」

欲知專訪詳情，請留意明天（11月4日）明報娛樂版。

（即時娛樂）