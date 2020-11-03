【拍打架戲被擊暈】金玄彬憑《無聲》成首位獲金馬獎提名韓國演員 (21:18)

由真人真事改編，榮獲本屆金馬獎8項提名及被選為2020年台北電影節開幕片《無聲》，由台灣新銳導演柯貞年首次執導，新晉演員劉子銓、陳妍霏、韓星金玄彬，聯同上屆金馬獎最佳男配角劉冠廷、金馬影后楊貴媚及香港影帝太保主演，上映首周成為票房冠軍，亦贏盡口碑。

當中最受矚目是戲中盡顯邪氣演技的金玄彬，其超越年齡的成熟演技，使他憑《無聲》獲得金馬獎「最佳男配角」提名，更是史上首位獲得金馬獎提名的韓國演員。

金玄彬要練習手語，以及用手語和表情去演繹，他表示開始時非常困難：「頭一個月非常辛苦，我的手非常僵硬，另外還得加入演技，結果身體跟表情變得有點分離。」但慶幸憑其努力，最後觀眾所見的演出，絕對是高於水平。

不過拍攝過程也發生了一次意外插曲，其中一場他與劉子銓的衝突戲，卻不慎被一拳打倒在地，金玄彬回憶道：「雖然拍攝前有練習打架的角度，但正式開拍時，突然『砰』一聲，我就被子銓重擊眼睛，當下倒地，眼睛睜不開，有頭暈，出現黑影等現象，讓劇組非常緊張，立刻安排我去醫院檢查，幸好沒有大礙，照磁力共振的時候，醫生還稱讚我的腦很漂亮，讓我意外又開心。」

劉子銓坦言當時很焦慮：「看到玄彬被劇組立即送去醫院，當天的戲也因為這樣拍不了，心裏充滿愧疚，重拍這場戲時，我心理陰影非常大，怎樣都拍不好，但玄彬真的相當敬業，有他不斷鼓勵跟精神喊話，讓我們最後順利完成拍攝，能跟他一起拍戲，也讓我學習到非常多！」

（即時娛樂）