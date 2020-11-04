曾為實踐夢想靠積蓄過活 盧海鵬演出名氣︰算是得償所願 (14:47)

盧海鵬日前接受苑瓊丹（苑仔）香港開電視節目《開工大吉77》訪問。自言「睇住苑仔大」的鵬哥，讚苑仔演技有進步。他說︰「我對住蠢對手會發火鬧人，我不會理你哭不哭。我很少鬧女仔，唯有不出聲！對住好朋友，我就會講笑，但對住陌生人就不出聲。我個樣如何嬲，大家都覺得好笑，你話係唔係死火！我有自己主見，別人可能覺得我固執，好不好相處就睇環境！」

鵬哥從小對演戲充滿興趣，在街頭看完粵劇後，就回家和好友再演一次。他說︰「我不記得台詞，喜歡就自己加些東西入去。中學時，我做民工團團長，樣樣都要識一點。我27歲來了香港，打算考訓練班，誰知我超齡！第二年又去試，也不收我。第三年，我冇晒心機，偏偏朋友告訴我收生的年齡上限提高至35歲。當時我的月薪有800元，但因為喜歡演戲就去考多次，最終跟周潤發、吳孟達這班人成為同學。當時簽約只有500元一個月，畢業仲要自己整件『單吊西』，我是靠4000元積蓄捱到畢業。」

鵬哥回憶他入行後靠積蓄過活，有段日子要行路返工。他說︰「當年做特約演員，每集5元，我就舉手做。我樣子惡，專演這類角色，拍攝時辛苦，對白又難記，我就試做喜劇演員，大家覺得幾好，就轉型了﹗」鵬哥笑言他現在「半退休」，有工開就復出。他說：「我現在沒有工作，唯有退休！只要體力、能力做得的，我都想做，只是不可以太大動作。我從來沒得獎夢，年輕時想掙錢，到後來都幾十歲，有個獎證明這一行對我的肯定。我什麼角色都做過，由小到大都鍾意做戲，做到有名氣，都可以算是得償所願。」

（即時娛樂）