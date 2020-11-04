【獲大師兄伸出援手】張敬軒早餐有救 謝霆鋒請食粒粒腸 (16:32)

霆鋒最後以椅背關上微波爐門，被軒仔讚sweet到一個點。（張敬軒Ig截圖）

將於本月在紅館舉行演唱會的張敬軒，不時在社交網分享趣事，最近聘請新外傭的他，連環發出多個帖文，全是這位外傭姐姐為他準備的「精美早餐」，卻為大家帶來不少歡樂。

今天軒仔在Instagram貼了短片，題為「熱心人伸出援手，我終於有啖好食」，原來熱心人正是謝霆鋒，他在短片笑稱見到軒仔的早餐照後，覺得對方的早餐好「可憐」，便決定請軒仔食黑胡椒味的粒粒臘腸，霆鋒還教軒仔如何即整即食。

有見及此，軒仔便寫了一篇感恩文，並表示想叫霆鋒做鋒爺，他以大量hashtag寫道：「我的好日子來臨了 #睇到我全程chok住 #啖口水 #咁嘅大師兄去邊度搵 #如何看你也似樹蔭 #我想稱呼佢做鋒爺 #這稱呼配合你才迴腸和蕩氣 #我係佛地mode個frd（friend） #Dum地Mode #佢支嘢可以放返曬（晒）啲熱氣出嚟 #我講支牙籤

#我想向老闆申請開套新戲俾佢戲名我都諗埋㗎喇 #鋒哥係咁篤 #1分33秒佢遞埋嚟嗰下係女友視角 #我好似聽到佢講 #嚟 #擘大口 #仲有仲有 #佢仲識得調整條腸嘅肥瘦比例 #喂吖咁叻嘅 #我又想學 #雖然最尾佢自己食返 #唔緊要 #我等佢返嚟親手請我食 #我又親手請佢食 #阿遮遮嘅早餐 #鋒鋒你可摸以話我知你最尾閂個微波爐門嗰下其實練咗幾耐 #sweet到一個點」。

（即時娛樂）