【全民造星III】沈瞳伽為未能直接入圍鬧爆︰現在被人玩揀老公 (20:10)

ViuTV《全民造星III》明晚（11月5日）播出第4集，一眾參賽者陸續出場參與前哨戰，爭奪50個入圍名額。今集輪到入行5年的25歲沈瞳伽（Esta）出場表演唱歌，以舞蹈員身分入行的他面試時已被導師彭秀慧狠批，指其衣著品味、髮型、身形都需要改造，當日交給大會面試用的照片與真人有很大出入。Esta當時態度囂張，沒虛心聽教訓，還諸多辯駁。

Esta在節目中獻唱完後，評判郭偉亮（Eric Kwok）給了他一盞藍燈，未能直接入圍，需進入復活區等待候補位置。Esta懇求評判多給他一盞藍燈，卻被評判一致拒絕。心有不甘的Esta在後台鬧爆︰「究竟這個比賽的評判評分準則是否夠專業？界線在哪裏？是否對每個人一視同仁？其實我們現在不是在比賽，是被人玩揀老婆、揀老公，完全看不出這是一個比賽！」

另一參賽者海淦清（T.Max）就深得花姐歡心，被花姐盛讚雖然外表及身形欠理想，卻是個很有正面力量的人，即使不說話，也予人「我喺度，唔使驚」的感覺。原來苦練唱歌6年的T.Max曾是半個邊緣青年，有不堪回首的過去，與家人關係差，更曾拒絕回家。他後來被社工（現任經理人）透過音樂帶返正途，建立了正面的價值觀。T.Max覺得香港人在疫情下生活困難，希望能在娛樂圈發一分力，令大家一笑。

（即時娛樂）