對恩師梅艷芳思念未停止 蔡一傑難忘張國榮點唱《怎麼天生不是女人》 (21:00)

蔡一傑日前擔任港台節目《音樂說》嘉賓，傑仔在節目中選取《寶貝對不起》為草蜢代表作，全因背後有靈異但又感動的故事，傑仔表示上海某百貨公司連續10年定時播放該歌，有傳聞指該公司前身是亂葬崗，不時有小孩靈體搗亂，公司高層播放此曲後，便不再發生怪事，傑仔說：「因為首歌歌詞『寶貝，對不起』，好像對他們（靈體）道歉。」同時此歌也在台灣安撫在生者：「台灣監獄入面囚犯，做了很多錯事，他們寫信去電台，用『寶貝，對不起』開首，向家人及對不起的人說對不起，自己的音樂可以感動這麼多人，真的人生無悔。」

蔡一傑對已故恩師梅艷芳的思念亦從未停止，傑仔和梅姐初次邂逅於比賽面試，當草蜢表演期間，場地突停電，一片昏暗，梅姐叫在場人士冷靜，並指導工作人員點蠟燭，期間更和草蜢聊天，得知他們親自填詞和編舞，留下良好印象。梅姐性格直率親民，早年還曾家訪草蜢，傑仔憶述：「她想了解屋邨仔的生活，想來我家做家訪，我立即找鄰居做保安，由她一下車就要手拉手阻擋人群，當時我家很簡陋，只得摺櫈給她坐，但她完全沒架子，好理解基層屋邨生活是什麼一回事。」

由傑仔作曲的草蜢代表作之一《怎麼天生不是女人》，可謂見證草蜢成長的重要里程碑，張國榮（哥哥）曾在羅文生日會上，特意點唱此歌給蔡一傑，傑仔說：「當時他走過來跟我說很喜歡這首歌，並說：『好掂呀！』在生日會途中，他突然點這歌，二話不說跳上火爐平面上，當舞台唱歌，一個偶像在這私人場合，將我的作品唱給我聽，真的好開心，人生無憾。」

（即時娛樂）