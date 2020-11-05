【使徒行者3】黃翠如中毒死在袁偉豪懷中 網民鬧編劇殘忍 (00:03)

無綫台慶劇《使徒行者3》下周一（9日）晚才在翡翠台首播，日前myTV SUPER、內地騰訊視頻等已率先播完37集，劇中愈接近尾聲愈多人犧牲，馬國明表面是保安局首席調查官韋作榮，真正身分是《使徒行者2》長興社團話事人「魏德信」陳豪的弟弟魏德禮，他為掩飾身分及利益大開殺戒，包括跟他爭做長興龍頭的「辛志堅」鄭則仕、親生爸爸「魏松山」蔡國慶都喪命；調查他的「梅姐」黃翠如被毒殺，「藍楠」林宣妤為救「爆Seed」林峯中槍，還有「Madam G」黃智雯的姐姐「Wendy」康華等都「難逃一死」。當中「天堂」袁偉豪等待10年終奪得「梅姐」黃翠如芳心，正準備結婚，但「梅姐」不幸死在他懷中，網民大感不值，鬧爆編劇殘忍。

「魏德禮」馬國明最後被揭發身分，「爆Seed」林峯及「卓凱」苗僑偉追捕他，「Madam G」黃智雯為「魏德禮」擋子彈腰部中槍，之後要坐輪椅。其他人物「歡喜哥」許紹雄雖然中毒但獲救，「卓凱」苗僑偉則以顧問身分重新加入刑事情報科。「阿兜」蔡思貝表明會等坐監的「浩洋」張振朗出獄。

《使徒3》監製蘇萬聰接受《明報》電話訪問，他指今次結合《使徒1》及《使徒2》班底，每個角色有巧妙鋪排及發揮空間滿足觀眾，並着重很多情感，如林峯與兒子的父子情，以及與蔡思貝的師徒情、苗僑偉與江美儀的夫妻情、馬國明與黃智雯的感情亦好特別。對於被鬧劇中要黃翠如犧牲，他說看到網民激烈反應，感情難免有遺憾，會更加刻骨銘心。

（即時娛樂）