66歲肥媽(Maria Cordero)和葡籍丈夫Rick,結婚21年以來非常恩愛﹗Rick在3年前患上肺腺癌末期,今年8月曾因肺炎及血管閉塞入院,近月更頻頻進出醫院。肥媽一直憂心丈夫病情,早前與李麗霞(黑妹)舉行網上直播音樂會,獻唱《憑著愛》時更因想起丈夫而激動落淚。

肥媽3年來為救丈夫不惜花逾600萬醫藥費,惟Rick情况始終未如理想,終於今日凌晨病逝。肥媽今日凌晨2時49分在facebook貼出與Rick的合照,公布丈夫死訊。她說︰「My love my man RIP. See you in heaven😭. 親愛的老公安息😭。」

據知,Rick昨天早上仍與家人一起食早餐,豈料下午時就因為呼吸不順坐救護車入院,於今日凌晨1時左右因肺炎離世。痛失丈夫的肥媽難以接受丈夫逝世的事,家人為免她傷心過度,正代她處理Rick的後事,着她於丈夫出殯當日才到場。肥媽接受傳媒訪問時,透露丈夫「走」得很快,過程不辛苦。

(即時娛樂)