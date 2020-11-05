港台續取消實體頒獎禮 《十大中文金曲》以特備節目形式播放 (15:03)

江海迦、 周柏豪、許廷鏗、陳柏宇、馮允謙及關智斌在保持社交距離下繼續堅守崗位，以音樂發聲。（大會提供）

港台、商台和新城電台去年受反修例運動影響，先後取消實體頒獎禮。今年遇上新冠肺炎，惟疫情已緩和，商台宣布將於明年1月1日復辦《叱咤》實體頒獎禮。不過，港台就一如往年，將《十大中文金曲頒獎禮》以跨媒體特備節目形式進行，繼續取消實體頒獎禮。

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港台今日發放《第43屆十大中文金曲》宣傳照，宣布《第43屆十大中文金曲‧音樂說》跨媒體特備節目將於明年1月16日（星期六）晚上8時半在香港電台第二台（FM 94.8 – 96.9）、港台電視31播出；港台網站、香港電台YouTube頻道、流動程式「RTHK Mine」及「RTHK Screen」屆時將同步播放及提供節目重溫。

《第43屆十大中文金曲》各個獎項評選方法包括民意調查、公眾投票及專業評判評分。公眾投票由11月7日中午12時至11月15日晚上11時59分止，樂迷可於網上投選「十大中文金曲獎」、「十大中文金曲新人獎」、「十大中文金曲國語歌曲獎」、 「十大中文金曲男歌手獎」、「十大中文金曲女歌手獎」、「十大中文金曲樂隊 / 組合獎」及「全球華人至尊金曲獎」。

港台第二台節目《騷動音樂》將由11月27日起推出特備環節《金曲大樂霸》， 以「十大中文金曲」內容為題，與聽眾重溫歷年經典。港台第二台《尋常事‧認真做》則於12月12日推出特備環節《「十大中文金曲新人獎」巡禮》，檢閱各候選單位，讓樂迷多角度認識本年度的新晉歌手。

（即時娛樂）