柳真金素妍李智雅三女惡鬥 《The Penthouse》成收視黑馬 (17:10)

韓劇《The Penthouse》以「上流社會」為主軸，講述為了領取金字塔頂端住宅、100層公寓Hera Palace頂樓「Penthouse」的入場券，一群逐漸變身為金錢奴隸的女人，為了權利和慾望而賭上人生，香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」收看。

《The Penthouse》目前播出4集，謀殺、婚外情、校園欺凌等引發爭議的戲碼不斷，首3集被評定為15禁，第4集還定位在19禁，不過愈禁愈受歡迎，劇集首周收視率達6.7%，本周播出的第4集，還直線飈升至13.9%、首爾首都圈更達到15.1%，被視為年底收視黑馬。

劇中一眾女主角鬥過你死我活，私下的柳真和金素妍卻是個性溫和、人人稱羨的幸福少奶奶。原祖女團S.E.S出身的柳真，2009年邂逅演員奇太映，兩年後共諧連理，現時育有兩名女兒，柳真多次讚老公溫柔，不但為家庭而減少工作，又鼓勵太太不要放棄演藝事業。

另一幸福人妻金素妍，與劇集《家和萬事成》李尚禹結緣，並於2017年步入禮堂，當時李尚禹發表愛的宣言：「第一次見到金素妍，我就喜歡上她了，所以才會接拍《家和萬事成》。」金素妍透露二人拍拖時，每早7時約會，一直到晚上10時，才依依不捨分開，等到隔天早上再見面，她也笑言拍拖比拍戲辛苦，非常搞笑。

（即時娛樂）