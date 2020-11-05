【雙祥爆料】鄭少秋拎反光板拍騎馬戲 阿叻新衫著完即棄 (17:54)

阮兆祥、黎耀祥在第11集《雙祥見》中，分享圈中藝人不為人知的一面。阮兆祥先爆料，說當年有份拍攝《皆大歡喜》的其中一位演員，拍攝時很愛望鏡頭，即使拍側面也會不合理地望向鏡頭，結果導致「爭鏡頭」情况出現。黎耀祥透露鄭少秋（秋官）十分注重形象，拍攝騎馬戲時，見燈光部同事不能騎馬為他拿反光板，就自己發明了一種方法。黎耀祥說︰「秋官每次拍騎馬戲時，都會自己拿着反光板，以保持其俊俏外表。他還一邊騎馬一邊做戲，令劇組十分佩服。現時已很難做到，大部分前輩演員都精於騎術，但現在已鮮有會騎馬的演員。」

談及圈中演員的威水史，阮兆祥憶起楚原的一件趣事。他說︰「當年楚原曾拍攝一場武林大會戲，各大門派在這些戲中都會派8至10個人，現場應有很多演員，但他拍攝這場戲時，全體演員從沒到齊過，每次只有三分之一演員，最神奇的地方是他竟然能準時拍完，而且拍得非常好看，覺得他非常厲害！」黎耀祥分享了楚原另一件更厲害的威水史︰「他曾經拍攝一場與兩大高手對決的場面，但他從未見過兩位對手也能拍完整場戲！」

阮兆祥、黎耀祥又提起陳百祥（阿叻），說對馬匹非常了解的阿叻在圈中有「馬神」的封號。阮兆祥回憶有次跟阿叻入馬場，他跟對方的貼士下注，結果沒有中，反而阿叻大喊買中了。阮兆祥說︰「原來他在馬匹入閘之前發現9號馬的票數有異，於是立即補票。」兩人又提到阿叻衣著品味走在潮流尖端，阮兆祥爆阿叻的衣服只穿一次就會棄掉。

（即時娛樂）