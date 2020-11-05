【掀中韓網民罵戰】Blackpink成員化妝抱熊貓惹爭議 (17:34)

Blackpink成員抱着熊貓拍攝綜藝節目，惹起內地網民不滿。（網上圖片）

韓國女團Blackpink最近透過視頻網站YouTube推出綜藝節目《24/365 with BLACKPINK》，最後一集將於本周六（7日）上架，昨晚公開預告片後，隨即引起內地網民不滿，更掀起中韓兩地粉絲罵戰。

在預告片段中，4位成員前往動物園，探望首隻在韓國出生的熊貓「福寶」。成員Lisa跟Jisoo戴上手套，與飼養員一起製作熊貓飼料，並按職員指示，觸摸熊貓的手，檢查牠的健康狀況等，隊友Jennie則抱起熊貓，展現愛心一面。

雖然4名成員接觸熊貓期間，均有戴上口罩、手套並穿著保護衣，但因臉上有化妝而惹起內地網民不滿，指化妝品會令熊貓感不適，強調內地早有規定，不是專業飼養員的話，絕不能接觸熊貓，要求節目交代。內地網民又指摘Lisa與Jisoo製作飼料時沒戴口罩，甚至有成員觸摸另一隻大熊貓時，未有戴上手套等。不過，有韓國粉絲為偶像辯護，指內地網民所講的規則，只適用於內地而已。

Blackpink所屬事務所YG娛樂暫時未就事件作出回應，不過，成員到訪的動物園回應指，在飼養員的專業指導下，成員並無犯錯，亦按照手部消毒等適當程序進行拍攝。

（即時娛樂）