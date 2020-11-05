【神情傷感】黎美言為亡弟黎嘉駿舉行守靈彌撒 (22:31)

【今晚直擊】黎美言（Winkie）胞弟黎嘉駿（Harry）10月中在寓所墮樓身亡，終年28歲。昨晚家人於跑馬地一間天主教堂，為嘉駿舉行守靈彌撒，明天出殯，遺體隨即運往柴灣哥連臣角火葬場火化。

守靈彌撒於晚上7時進行，身穿黑衫、戴黑色口罩，不施脂粉的Winkie於6時許到達。Winkie明顯消瘦，神情傷感，但精神尚可。雖然現場不安排採訪，守靈彌撒亦閉門進行，但Winkie仍企定定讓傳媒拍照，並合十感謝傳媒。

問到守靈彌撒流程，Winkie說：「我和弟弟小時候在這裏讀書和返主日學，相信弟弟喜歡在這教堂出殯，今晚（5日）主要是家人出席，明日出殯。兩星期後會舉行追思會，稍後公布詳情。弟弟有很多朋友都20多歲，覺得死亡離他們很遠，但突然發生這件事，他們心情很差，舉行追思會是希望他們釋懷，到時會有人唱弟弟的歌和說說對Harry的感受，小朋友的情緒要大人去處理。」

Winkie好友鍾舒漫亦有現身，Harry墮樓身亡後，鍾舒漫一直陪着Winkie。問到Winkie情緒如何時，鍾舒漫讚對方很堅強，她說：「朋友輪流安慰她，她非常叻女、好強。」

（即時娛樂）