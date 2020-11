next

倪晨曦(Elva)日前(11月3日)宣布誕下7.7磅兒子,仍然身在醫院的她在社交平台上載她輕撫兒子面珠的片段。片段中的BB面頰紅卜卜,十分可愛。Elva還分享了兒子兩張正面相,一張是他閉上眼睛熟睡的樣子,另一張就微微張開眼睛。Elva似乎很高興兒子天生雙眼皮,留言︰「My heart just melted when I saw you(你融化了我的心)﹗雙眼皮請保持。」

(即時娛樂)