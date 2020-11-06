姚子羚傳跟蔡宛珊前夫低調復合 男友晏晝約𡃁模摸手仔 (15:59)

39歲姚子羚去年被爆戀上蔡宛珊（Sarika）前夫楊偉文（Raymond Young），兩人的牀照流出。當時姚子羚一度被指為「小三」，及後蔡宛珊澄清與Raymond已離婚，姚子羚才得以洗脫「小三」之名。姚子羚事後稱已跟Raymond分開，惟兩人時隔一年被發現早已秘密復合。

姚子羚最近被發現3日內兩度跟Raymond約會，由於兩人專揀晚上街上人少的時間拍拖，姚子羚被取笑為「夜更女友」。有指姚子羚因為上次被誤指為「小三」的事件幾乎賠上事業，所以今次非常小心處理跟Raymond的關係，外出拍拖時亦非常小心。

相反，Raymond就不避嫌背住女友跟其他異性約會歎下午茶，其中一位是曾參加ViuTV真人騷《美選D.n.A》的𡃁模許珮榆（Diva）。兩人約會期間不時咬耳仔及「摸手仔」，Raymond又當「柴可夫」送Diva到灣仔。

Diva接受傳媒訪問時以「兄妹」來形容跟Raymond的關係，說當日兩人「摸手仔」只是睇掌。她不知道Raymond的感情狀况，也沒有過問。而姚子羚被問到是否跟Raymond復合時表示︰「不回應感情事，謝謝關心﹗」

（即時娛樂）