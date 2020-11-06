黎美言送別亡弟傷心落淚 母親痛哭需人攙扶離開 (17:08)

黎美言雖然曾堅強地安慰母親，但她跟隨弟弟的靈柩步出聖堂時，自己也忍不住傷心落淚。（陳釗攝 / 明報製圖）

【今日直擊】黎美言（Winkie）胞弟黎嘉駿（Harry）上月中墮樓身亡，終年28歲。家人昨晚在跑馬地一間教堂為Harry舉行守靈彌撒，今日就轉到柴灣天主教聖十字架墳場小聖堂進行殯儀禮及辭靈禮，靈柩移奉歌連臣角火葬場火化。馬浚偉、黎瑞恩也有現身，送Harry最後一程。載着Harry棺木的靈車中午時抵達聖堂。Winkie捧住弟弟的遺照進入聖堂，表現堅強的她見母親激動落淚即上前安慰，但自己在儀式後也忍不住傷心流淚。

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Winkie表示弟弟離世後，母親最為傷心，她要堅強照顧父母。現場未見黎爸爸，Winkie說父母已離婚，父親以自己的方式悼念兒子，母親與叔叔一齊來。Harry生前幾個月一直跟馬浚偉排練舞台劇，Winkie感激馬浚偉對弟弟的讚賞，知道對方曾想為弟弟出歌，非常感動。她表示Harry生前曾創作超過30份歌詞給舞台劇演員，Harry女友有意將歌曲輯錄成唱片留為紀念。Winkie說︰「弟弟有兩個舞台劇劇本未完成，我希望盡力完成他的遺作。雖然他只有28歲，但人生像濃縮精華，做了很多事情。我們稍後會為他舉行一場追思音樂會。」

（即時娛樂）