馮盈盈去年與醫生男友鍾文浩(Martin)分手後,隨即離開兩人的何文田愛巢,租住南昌站附近的屋苑展開獨居生活。有指盈盈的父母一直希望女兒可搬返去一齊住,惟舊屋面積太細,加上兩間屋的租約也未完,只好繼續分開住,但一家人就頻頻四出睇樓。盈盈日前在社交平台上載她抱住愛犬,坐在新屋窗台上望海的照片。只穿白色衛衣的她露出白滑美腿,非常吸睛﹗盈盈在照片下留言︰「20201105. Just me and my dogs, soaking up some sun. I need more afternoons like this. #hoodieseason #HOMEiswheremydogsare #newhome」她接受傳媒訪問時表示已搬到新屋與家人同住,新屋面積大,還有間客房可以讓她拍片做直播。盈盈透露新屋位於將軍澳,方便她返公司,但拒絕透露是租還是買。

(即時娛樂)