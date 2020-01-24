【全民造星III】參賽者真人貨不對辦 彭秀慧被認錯係彭家麗 (18:42)

ViuTV《全民造星III》今晚（11月6日）播出第5集，當中兩位女參賽者楊麗怡（Merry）及雲浩影（Cloud）備受注目。

Merry當日交給大會面試的個人照片非常性感，惹人遐想，卻與真人有很大的出入，被指P圖過火。花姐直言︰「條腿會否P得太長？」導師彭秀慧亦說︰「胸部有沒有P過？差那麼遠？」Merry辯稱可能是化妝問題。她的唱歌表演強差人意，花姐揚言︰「如果她入圍，我返屋企，專心做回經理人，以後不再開《全民造星》﹗」不過，評判郭偉亮（Eric Kwok）就鬆手給了Merry一盞藍燈，讚Merry樣子得意，唱歌時的聲線有力有氣。鄧建明（Joey Tang）也讚Merry的高音唱得不錯，身在後台的導師林二汶聞言嚇到眼眨眨。

22歲Cloud面試時鬧出不少笑話，將導師彭秀慧認錯是彭家麗。她問彭秀慧︰「你不是唱歌的嗎？是否唱《從不喜歡孤單一個》那個？」彭秀慧聞言一臉尷尬。Cloud又說從未聽過彭秀慧及林二汶的歌。花姐指Cloud浪費自己時間，Cloud竟以一句「咁你可以出去做自己嘢先」來回應，令花姐哭笑不得。花姐後來提起Cloud時，坦言欣賞她直率的性格。Cloud形容自己是奇形怪狀的異寶，她比賽時越級挑戰王菲的《開到茶蘼》，非常有自信。

（即時娛樂）