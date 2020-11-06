「家政高人」煮燶粒粒臘腸 謝霆鋒再出手打救張敬軒個胃 (20:48)

謝霆鋒再出手打救軒仔，叫家中的外傭為他的片段配上外語對白，叫軒仔的外傭姐姐再學一次。（謝霆鋒Instagram片段截圖 / 明報製圖）

張敬軒近日在社交平台狂呻新聘的外傭姐姐幾乎每早為他準備方包、白粥等非常清淡的「精美早餐」，令他冇啖好食，幾乎「繼電」﹗謝霆鋒見狀決定出手相救，請軒仔食黑胡椒味的粒粒臘腸，還拍片還教軒仔如何即整即食。

豈料，軒仔的外傭姐姐卻將粒粒臘腸煮燶，再加配一碟看起來有點瘀黑的蕃茄仔、方包及一個柑，嚇到軒仔幾乎停止心跳。軒仔將這頓早餐照片分享至社交網，並說︰「我呢一刻係平靜嘅。尋（噚）晚返到屋企十二點幾一點，家政高人問我第二朝想食咩早餐。我答食腸喇。我男神送嗰啲。我仲唔該吖（阿）高人睇下男神條片。」

「跟住我今朝就望到呢碟嘢。我問『Ahmmm...What happened to these...sausages？』佢話跟吖（阿）男神嘅方法做咗，不過佢覺得too hard too hard，所以佢又煮多陣，跟住再煎返（番）香... 佢堅係驚我冇牙。」

「望住呢碟作品，我覺得自己見暈。同各位介紹，我今朝個早餐，暗黑系個frd，瘀黑系早餐，breakfast個frd，blackfast，爆皮洋腸煎粒粒臘腸伴蕃茄仔刺身配反地心吸力茄汁。片方包係佢人生中嘅堅持。今日星期五，仲有得加個柑，上個月底我喺sogo買落嘅，完﹗鋒爺，我冇保護好你嘅腸，係我唔啱﹗」

7個小時後，霆鋒再次出手打救軒仔﹗他在社交網上載教整粒粒臘腸的片段，片段中的男聲並非霆鋒本人，而是另一把英語及另一種外語夾雜的男聲。霆鋒對軒仔說︰「🔊🔊🔊開大你個喇........叭先！ 嗱...即係咁...不如咁...為咗你條腸...同你可以健健康康，我叫咗屋企偉大嘅波波，成日煮我飯果（嗰）個處男發聲，你比（畀）遮遮參透下﹗#母語教整腸 #盡人事 #得就得 #我諗遮遮唔使學閂微波爐 #我cut咗」

（即時娛樂）