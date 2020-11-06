防止高價片酬 中國廣電局建議演員零片酬參與公益節目 (20:43)

中國廣電局於今年中提出「20類題材審查及規避」，嚴格限制各大影視公司未來的拍攝內容和題材，包括「愛情劇不能太甜蜜」。近日廣電局又有新通知，針對綜藝節目，包括防止追星炒星、過度娛樂化、高價片酬...... 建議演員、嘉賓以社會責任心和使命感零片酬參與公益性節目。不少香港、台灣藝人到內地參與真人騷，在鏡頭前特別坦蕩蕩分享自己的過去，就是豐厚酬勞的魔力。現在提議藝人以零片酬參與節目，相信影響很大。

據內地傳媒報道，國家廣播電視總局近日印發《國家廣播電視總局關於推動新時代廣播電視播出機構做強做優的意見》的通知，其中提到要抵制低俗庸俗媚俗的工作機制，堅決防止追星炒星、過度娛樂化、高價片酬、唯收聽收視率等不良傾向。在推動文藝創作「雙效統一」指出要進一步優化電視上星綜合頻道黃金時段節目宏觀調控手段，推動更多公益、文化、原創節目在衛視黃金時段播出，鼓勵社會效益和經濟效益俱佳的優秀節目進入衛視黃金時段播出。堅持「小成本、大情懷、正能量」方向。此外要嚴格控制演員、嘉賓片酬，倡導演員、嘉賓以社會責任心和使命感零片酬參與公益性節目。

有內地網民支持廣電局的建議，笑指「綜藝咖」要哭了，亦有人留言：「上綜藝不給錢，以後這些綜藝咖怎麼生活？」有指這些長駐參與綜藝節目的藝人就是上節目插科打諢，上一個節目收數十萬片酬，一年參與多個節目，收入豐厚。有歌手上綜藝節目，掙錢比唱歌的酬勞更好，結果新歌愈來愈少了，要是實行零片酬，他們要失業了！

（即時娛樂）