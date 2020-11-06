楊丞琳開騷踩空2層樓高台跌下 老公李榮浩生氣 (22:12)

台灣女歌手楊丞琳慶祝出道20周年，一連3場《LIKE A STAR世界巡迴演唱會》今晚在台北小巨蛋舉行，她以粉紅色新髮型登場，但唱完第一首歌《Bad Lady》後，她不慎踩空從2層樓高的高台跌下，但現場粉絲完全沒有察覺。她之後自爆開場時發生小意外，並拉起褲展示腳部傷勢。她說：「我（演藝）人生20年來第一次意外，從高台跌下來，我要謝謝小馬（工作人員）抱住我，我的手跟腳都受傷了，非常突然，最擔心的應該就是楊媽媽了，真的是不故意的，但是真的踩空了，剛才真的很刺激，我一直以為踩空這件事不會發生在我身上。」她原本很怕說出來大家會擔心，但她還是分享出這個意外，並說最怕媽媽擔心，因為媽媽總是怕她做出危險的事情。

她的老公李榮浩在微博留言：「為了這次的演唱會，有幾度我覺得她已經瘋了，說了她幾次，練舞練到手臂關節，腰關節發炎，不吃藥，手抬不起來（今早的事）。剛一直和現場連線著，得知她摔下台，除了擔心之外，還有一些生氣，不過大家不用擔心，幸虧有人接住她，只是皮外傷，但剛在網上看到這段視頻，看著跳舞的她，我意識到她早已經忘了自己內外都受傷的事情了。那些生理上的疼痛，根本不會影響到她，大半年的練習都要完美的表演出來了，我替她覺得開心，此時此刻她還在舞台上表演著，我無法坐在台下，有朋友一直在拍視頻給我，但我想對她說，你的演唱會真的很厲害。」

（即時娛樂）