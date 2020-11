鄭俊弘和何雁詩今日於沙田舉行婚禮,一對新人昨晚依足傳統,分別在家穿上紅色睡衣進行上頭儀式,二人更在網上分別他們的感受。

鄭俊弘留言:「Night before the big day, my brother in law combing my hair for good luck!! Thx bro, much love!! 今晚姐夫幫我上頭!我感受到所有嘅愛!」

何雁詩則表示:「明天就要嫁給你❤️今天晚上上頭,一梳梳到尾💕咁就大個女啦❤️ See you tomorrow @fredcheng83(鄭俊弘)」

此外,新郎哥鄭俊弘今日一早已經起身,落街帶同愛犬去散步,並搞笑問狗狗準備好沒有。

相關新聞:行頭十足 鄭俊弘駕保時捷娶老婆 何雁詩成身金器

相關新聞:何雁詩姊妹團 賴慰玲叫兒子踩牀 助何爸爸達成抱孫願望

相關新聞:何雁詩姊妹團 陳瀅講明要搶花球 蔡思貝估吳嘉熙下個出嫁

相關新聞:接新娘過幾關 鄭俊弘扮美人魚 用腳趾夾麻雀

(即時娛樂)