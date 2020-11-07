昔日跟何浩文分手收場 糖妹靠出走台灣療情傷 (15:20)

糖妹（黃山怡）接受商台《1圈圈 星光背後》主持人梁泰來訪問，提到糖兄妹出道十周年推出的紀念專輯，糖兄（潘雲峰）特別為她創作《離心力》一曲，以此形容她經歷上段情傷後不再相信愛情。眾所周知糖妹當年曾與何浩文拍拖，二人於2013年分手，有傳當年糖妹不滿男方拍三級片和借她上位所致。糖妹說：「當年太年輕，只顧在事業上衝刺，是忽略對方、也沒盡好做女友的責任。其實我們也堅持了一陣子才分開，事關難得大家識於微時，關係得來不易，但之後成件事變了質，大家又不同公司，每間公司文化也不同，變了我們也不能主導。（情傷要多久才康復？）現在事隔多年不怕講，那時我立即將注意力放在工作麻醉自己，慶幸公司每一年也會安排我們到台灣做歌，我是走了一陣子，出走真是最佳（療傷）方法。」

糖妹透露好友王敏奕多年來不斷介紹男仔，亦曾嘗試過約會，「王敏奕最勤力介紹人給我，她真是一個很好的朋友，見面食飯會有，我也好努力迫自己去嘗試，或者因為單身了很多年，跟人date的感覺太陌生，或者因為這樣糖兄寫了首《離心力》給我，有些創傷是自己不敢去面對，一直都存在沒解決。我現在是努力學習，關於信任一個新的人這問題」。

（即時娛樂）