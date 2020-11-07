余慕蓮上月尾入院輸血兼開刀 鄧達智嘆好友諱疾忌醫 (17:28)

83歲余慕蓮昨晚傳出因肺纖維化問題，目前身在伊利沙伯醫院的深切治療部（ICU）留醫，有傳媒致電余慕蓮的手提電話，護士代接指余慕蓮插晒喉。余慕蓮好友、時裝設計師鄧達智接受傳媒查詢時，表示余慕蓮因為身在ICU，且插了喉，目前無法跟她聯絡，加上疫情下未能探望，因此很擔心她。鄧達智表示數日前曾跟余慕蓮通電話，當時對方已身在ICU，稱要換完血後才可轉回大房，豈料之後要插喉，無法再聯絡。提到余慕蓮的病因，鄧達智也不太清楚。他表示其任職老人科的醫生朋友，去年察覺到余慕蓮出現了一些徵狀不正常，曾建議她驗身，但余慕蓮自覺行得走得沒問題，未有聽從建議，結果時隔一年後才知道真的有問題，應驗了醫生朋友的提醒。

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有報道指余慕蓮上月28日跟朋友聚會時仍然好好精神，她後來到九龍醫院做身體檢查，醫生指她的身體有很多問題，要她即時入院。上月31日，余慕蓮入住伊利沙伯醫院接受檢查，當時精神仍不錯的她每天也跟朋友通電話。11月1日，余慕蓮因嚴重貧血要接受輸血，當日她還在朋友及契仔見證下簽字做了一個小手術。11月4日，手術成功的余慕蓮由大房轉入ICU接受觀察，醫生指她的氣管有問題，或有需要插喉。林建明接受傳媒訪問時，表示一直有跟余慕蓮聯絡，知道她入了醫院，還輸了血及做了個小手術。她指余慕蓮很清醒， 知道做緊乜。林建明表示這兩天未能聯絡余慕蓮，但不需要太擔心，因余慕蓮意志力強，相信很快康復出院。

（即時娛樂）