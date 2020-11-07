行頭十足 鄭俊弘駕保時捷娶老婆 何雁詩成身金器 (19:25)

【今日直擊】鄭俊弘（Fred）與何雁詩（Stephanie）今日結婚，一對新人於沙田某酒店行禮，由鄭俊弘親自駕駛保時捷跑車載何雁詩到場，10男10女的兄弟姊妹團列隊迎接。鄭俊弘與何雁詩下車後露出幸福燦爛的笑容，見到新娘何雁詩行頭十足，戴有5對龍鳳鈪、金豬牌、金戒指和三枚鑽石戒指，之後他們更應記者要求多次咀嘴，相當Sweet。

鄭俊弘與何雁詩一同受訪，被問到今日太興奮是否想喊，鄭俊弘直認有些想喊，何雁詩笑說：「估不到他眼淺過我，我最初估自己眼淺些，但他接新娘玩遊戲已經開始喊。（開門利市好重手有8位數字？）是鏡頭下，當然私下是好得體的數目，Fred有和姊妹溝通過，她們都好滿意。（有否感動到喊？）我有眼濕濕，但估不到他眼淺過我。（被愛的宣言感動？）是我自己寫給他，是度遊戲時姊妹希望我寫給他朗讀，當然中間有少少他的發揮，有些是我們先知的Inside Joke，所以我寫都是對我好重要的，最主要是互相廝守，和他要長命過我。（豈不是無驚喜？）驚喜在於他的演繹，應該十分之出色，加埋眼淚應該給多個飯盒。」

鄭俊弘透露自己也有寫愛的宣言，將會於儀式上講出來，亦知何雁詩有預備。至於婚後造人大計，鄭俊弘笑言人人都說5子2女，這些要遲一點再計劃，暫時未想要小朋友。何雁詩笑言：「不肯定自己有冇咁犀利，我們會盡力，未必結完婚就即刻的。」

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（即時娛樂）