羅子溢冧老婆愈簡單愈湊巧 為女兒奶粉錢向前衝 (22:53)

【專訪】羅子溢（前名羅仲謙）在劇集《木棘証人》中用情專一，現實中的他也是個「愛妻號」，與太太楊茜堯（前名楊怡）由拍拖到結婚，即使後來有段時間曾北上發展，也給予到對方百分百信心和安全感。「兩公婆最重要是信任，有好嘢要互相分享。我有時見到靚女都會望，正如她見到外國男星也會覺得很有型，只是望，沒所謂。」

子溢自言是個平均型丈夫，什麼也有一點，愛以最基本的方法冧老婆。「都是出街吃飯，大時大節一定要記得和送花。有時候，搞大龍鳳或會有反效果，小驚喜已足夠﹗夫妻間一定會有吵鬧，我總會先讓步。其實我們吵架次數不多，都是因為一些瑣碎事。只要一開始就避開，不把事情鬧大便可，見到少少『燶味』就要收。」

今年4月，茜堯誕下女兒羅翊心（小珍珠），成為爸爸的子溢改變了不少。「以前自覺還是後生仔，還有年輕人的衝勁，但現在想慢下來，變得從容、淡定﹗」茜堯當媽後一直專心照顧女兒，子溢就努力工作掙奶粉錢。「一定要作出犧牲。媽媽在家，爸爸就出去工作。要多謝家中長輩的幫助和支持，讓我可放心工作。」雖然多了個前世小情人，子溢強調太太永遠穩佔他心目中第一位。「由女兒出世一刻已經要做足，一個睡在BB箱，一個睡在牀上，我當然第一時間撲向牀那邊，這是必須的。」

近年不少藝人帶子女拍攝內地親子節目，子溢不抗拒，但要以女兒的健康、能力和狀態為首要考慮。「不是所有小朋友能應付到，如果因拍攝而不能睡覺，又辛苦的，寧願掙少一點。太太不是緊張家長，不會催谷女兒。我希望女兒從玩樂中學習，尋找自己想走的路。無論女兒將來想入行，還是當老師或做其他職業，只要她喜歡，我都沒問題，不會阻止。」至於會否追多個兒子，子溢不會刻意追求，但希望女兒能有弟妹一同成長。

欲知專訪詳情，請留意明天（11月9日）明報娛樂版。

（即時娛樂）