王敏奕(Venus)老公曾國祥今日(11月8日)41歲生日,她今朝為新劇開工之餘,不忘在社交平台曬二人遊船河的溫馨合照,並隔空向另一半送上生日祝福。王敏奕留言:「Happy birthday to my best friend. 🎂 @lajah ❤️」

(即時娛樂)