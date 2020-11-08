MV劇場版 小肥想咀師兄示愛 劉浩龍：NG了幾次… (14:47)

改編自《紅VAN》作家Mr.Pizza之原創短篇、由導演劉翁執導拍攝的十個單元《把砒霜留給自己》，將於本周五（12日）在hmvod上架。當中打頭炮的故事《交易》，由「師兄」劉浩龍及陳漢娜主演，戲中師兄飾演社團大佬，角色性格殺人不眨眼，每次殺人前更要對方簽器官捐贈卡，師兄笑說：「其實幾矛盾，又要殺人又想做好事，這個大佬真的心理不平衡，但原來不是的，要睇番同小肥（徐智勇）的前傳就知原因。」

至於二人的前傳故事，原來是主題曲《砒霜之後》的15分鐘MV劇場版，內容講述師兄和小肥追隨江湖大佬葛民輝，最後他傳位給他們，當做話事人後卻意見分歧，原來小肥一直暗戀師兄，眼見師兄追女仔而心酸，結果鼓起勇氣咀師兄示愛…。

提到這場示愛戲，小肥說：「和師兄爭少少咀是我拍攝的第一場戲，所以綵排好耐，好痛苦，因為是整個MV畫面和語氣最激的場口，嗌到聲都沙了，又不記得飲水，而第一場戲大家比較難捉，不知給什麼反應。導演指點和試了好多次，最後出街就是現在那樣。」師兄則說：「場戲是靠過來，是角度問題，冇咀的構思，都NG了幾次，但不是因為笑，是因為想拍我婉拒小肥的感覺重一點，所以大家才NG。」

（即時娛樂）