喪夫後憔悴露面 肥媽燒iPad給Rick看她開Live煮餸 (22:45)

肥媽（Maria Cordero）的葡籍丈夫Rick於上周四（5日）病逝，兩人結婚21年，Rick在3年前患上肺腺癌末期，肥媽全天候照顧丈夫，醫藥費花逾600萬元。痛失摯愛，肥媽傷心得不想見人，今晚她在facebook上載片段，向關心她的人道謝。

肥媽在寓所的花園拍攝5分半鐘長的短片，在家中寶貝狗包圍下，說出Rick對她最後的說話，一臉憔悴，忍不住哽咽，令人看得心酸。肥媽稱知道很多人關心，大家不用擔心，家人與朋友輪流陪伴她，還有她的狗狗很懂性，總伴在左右給她安慰。提到Rick的離開，說是半日內由他提出要入醫院，最後跟孫女講電話，然後瞓覺，好安詳地離開。她說：「我估唔到，真係大突然，但他是修到的。佢臨走叫我多些跟朋友、家人一起，因為這幾年自他患病，我要照顧他而少出街。」Rick是肥媽的忠實粉絲，叮囑肥媽繼續做好她的網上烹飪節目，因為他知道肥媽做這節目時好開心，還說他會繼續睇。雖然Rick是天主教，肥媽會燒iPad紙紮祭品給他。

Rick離開了但肥媽未能接受，說不覺得丈夫走了。她說傷心難免，自己也不想見人，現在先要辦好Rick的後事。肥媽回憶Rick離開當日，她凌晨由醫院返家時見幾隻狗也在哭，牠們真的懂性，陪著她外，其中Barney更經常走到Rick的電單車旁坐著等。

（即時娛樂）