幸運佔30% 鄧佩儀初嘗女一滋味：未必有下一次... (13:12)

鄧佩儀（Gloria）首次擔正做女一的劇集《換命真相》，終於殺青，Gloria在社交網貼了和譚俊彥合照，她還撰長文抒發首當女一的感受，她寫道：「女主（角）雖然未必有下一次，但人生裡有機會嘗試過，真的已經無比幸運。當然，我也希望會再有下一次哈哈...其實我這樣說不是因為對自己沒自信，我對自己的能力是有信心的...只是我知道比我漂亮，有才華又努力的人真的有很多，所以我一直都很珍惜每個機會，但很多時候光努力是不夠的，幸運也佔了30%...所以我真的覺得自己很幸運。

Gloria表示以前就算只有一句對白，她也會在家中以不一樣的語氣和方法去練習該句對白，她說：「到後來有機會客串三頁紙的對白...再到現在，每一頁都有很多我的角色的對白...看著看著，看到劇本上自己角色的名字到處都是的時候，會突然很感動，百感交集，真的無法跟你們形容那種感受。我知道這是必經階段，也有很多人和我一樣一直默默努力，所以我真的知道自己有多幸運，也很感恩。

這應該是我27歲這一年最特別的事情了...到我80歲的時候，就可以跟我的孫子孫女說，婆婆曾經是 #換命真相 的女主角。哈哈。我一定會繼續努力的，將所有不足都變走，會繼續學習讓自己不斷提升。謝謝你們一路以來的支持，我會加油的！」

（即時娛樂）