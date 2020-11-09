拍打戲周身傷 68歲洪金寶暫不言休：我仲講到嘢可以鬧人 (15:47)

現年68歲的洪金寶日前接受由鄭丹瑞（阿旦）主持的網上節目訪問，早前譚詠麟貼出洪金寶的照片，被網民指他暴瘦，事後他表示因血糖踩界，而要戒吃澱粉質，而新抱周家蔚亦表示健康無恙，只是吃得健康。

節目中，洪金寶面色紅潤兼精神幾好，說話亦中氣十足，訪問期間洪金寶仍郁身郁勢，手腳依然靈活。阿旦問洪金寶膝蓋傷患如何造成？他表示因長期受傷勞損，但未有換膝蓋，他擔心之後做不到要踢要踎的動作。

洪金寶以往拍不少動作戲和武打戲，均親身上陣，阿旦問他傷了幾多個地方？洪金寶自嘲現時「冇料」，他表示「傷就傷晒」，又指雙手斷過3次，最後一次斷手腕位置，就是當年拍《最佳福星》，當時要跟劉德華和另一演員對打，之後他衝出來跟日本人對打，他在兩級樓梯高，雙手分別按着住兩邊「起雙飛」兼雙腳向前踢，豈料他「撻」落地後，有人叫他再拍多次，洪金寶當時說：「唔得喇！我隻手斷咗」，然後他要立即去醫院打石膏包紮，然後再回片場繼續拍攝。

對於很多人叫洪金寶退休，他則說：「我會諗點解要退休？我仲講到嘢，可以鬧人；我諗到嘢又講得到，點解要退休？上天畀我呢啲做乜？當自己真係退化晒，咁自然費事出醜。」洪金寶表示他不是不想退休，只是想真的做不到的時候才退休，他表示現在仍有機會，他也會盡量去做。

（即時娛樂）