放下女神光環向諧星路進發 張曦雯未登視后寶座拒入教堂 (23:28)

張曦雯近年獲公司捧上當家花旦位置，事業心重的她一日未登上視后寶座，一日也不考慮結婚。（劉永銳攝）

【專訪】張曦雯（Kelly）擁有高貴形象，是不少觀眾心目中的女神，只是女神的光環卻一度成為她演出時的框框。劇集《木棘証人》中，Kelly放下女神包袱，飾演性格巴渣、尖酸刻薄得來又帶點可愛及搞笑性格的律師。首次拍喜劇，Kelly直言有難度，卻演上癮，密謀開拓諧星路線。

「有場戲講我受藥物影響，情緒高漲地親近羅子溢（前名羅仲謙）和食麵，醜態都走了出來。我演繹時很放，盡量配合劇本，可以不顧外表地表達自己，對演員來說是個解放。我今次有做回自己的感覺，貼地少少，以前的高貴形象是有點離地」。

自去年奪「飛躍進步女藝員」後，Kelly獲公司捧上一線花旦位置。她自言仍是「小薯」一名，入行頭5年都是當節目主持，非常珍惜現在得來不易的機會。「因為不想令大家失望，我經常自我批評，很苛刻，壓力大爆喊。去年，我到洛杉磯進修，學識當演員的心態，要活在當下，細味生活小節有助演繹角色，凡事不要看得太重」。

與36歲混血兒男友Mark Brunyez相戀兩年，感情穩定，Kelly雖然愈愛愈高調，惟事業心重的她暫無結婚打算，即使男友突然求婚也不會答應。「他知道我是工作狂，現在30歲不衝，怕錯過機會。現在開心就好，想太多未來，會有很大壓力」。

Kelly認為他日贏得視后獎項，才是踏入人生新階段的不錯時機。「有天站穩了，放下工作再回來仍可繼續工作時，就可以結婚了！我今年30歲，對結婚生仔沒什麼憧憬，想像不到生孩子後如何教育他。有BB會開心，沒有BB也有很多事可以做」。

提到其美貌近年被質疑不斷「進化」，Kelly認為只是化妝效果的不同！「從當模特兒開始，我已試過不同的化妝。我曾為3間銀行代言，卻沒人認出是同一人，化妝真的令我有很大變化！如有人拿出照片說我的樣子跟以前不同，我也可以拿出20張照片，證明我的樣子跟小時候一樣。我推崇天然美，以林青霞、鍾楚紅為榜樣」。

欲知專訪詳情，請留意明天（11月11日）明報娛樂版。

（即時娛樂）