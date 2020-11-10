黎諾懿遭老婆埋怨冇求過婚 讚3歲囝囝「小春雞」懂事 (12:48)

黎諾懿早前接受倪詩蓓及葉文輝（啤梨）主持的《詩情廿四味》訪問，黎諾懿在節目告誡所有男士，結婚前一定要有求婚的過程，他解釋︰「當年風水師同我講，我已經到咗結婚年齡，我同老婆講要結婚，我哋都好順理成章咁結咗婚，但結完婚後，當每一次幫其他朋友搞求婚派對時，佢都會埋怨我當年冇向佢求過婚。」

除了求婚，黎諾懿亦希望每位男士，要好好對待另一半，他說︰「我知道自己唱歌五音不全，所以就將冇可能嘅事變成有可能，喺婚禮上唱歌送畀老婆。」

黎諾懿的演藝生涯並非一帆風順，在出道後幾年，曾經有段時間要租住「劏房」度日。黎諾懿難忘鄭伊健這位好兄弟默默扶持，2人因為喜歡水上活動，所以變得投契。在人生低潮的時候，鄭伊健多次向黎諾懿提供支援：「以前出活動，佢知道我慳錢，平時唔買衫，佢成日都會借衫畀我。」同時伊健亦幫助他解決工作上面對的迷思。

黎諾懿入行多年，曾經到達「樽頸位」，有想過放棄演藝事業，直到獲《舞動奇跡》的邀請到內地拍攝，他說︰「當年參加呢個比賽時，我嘅拍檔係金晨，係佢重新燃點起我對演藝嘅堅持。當年我拍呢一個節目，拍4集已經等於我一年TVB嘅人工。」

因為金錢及機會的影響，黎諾懿決定盡全力參加最後一個綜藝節目，希望在息影前有一番作為，亦因為這個比賽他獲得了冠軍，得到不同的發展機會，他說︰「我好相信喺邊度跌低，就喺邊度企起身，我最後選擇咗留喺香港拍劇，但我老婆話我當時應該要返內地發展，可能依家已經可以躋身福布斯排行榜。」

黎諾懿亦談到兒子「小春雞」，雖然他只有3歲，但十分懂事，他說：「收工返到屋企，唔使我講佢都識得斟杯水畀我飲，已經覺得好溫暖。」因為疫情關係，多了與「小春雞」相處，在家中與他嘗試種植不同植物，黎諾懿相信孩子從跌碰中成長，長大後可以成為成熟的人，所以他會讓孩子在有最大自由度的空間下，發揮自己潛能。

（即時娛樂）